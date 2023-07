Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din judetul Neamt intervin, sambata dupa amiaza, pentru recuperarea unei tinere de 17 ani care s-a accidentat pe un traseu stancos din Masivul Ceahlau. Primele date arata ca adolescenta a suferit un traumatism la un picior si nu se mai poate deplasa. CITESTE SI Ridicat de jandarmi…

- Jandarmii din Salaj au intervenit, vineri seara, dupa ce un barbat a spart usa unei persoane si a intrat peste aceasta in locuinta. Agresorul avea un conflict mai vechi cu proprietarul locuintei. Acesta va fi cercetat pentru distrugere si violare de domiciliu. CITESTE SI VIDEO Pompierii pe care…

- Pompierii au intervenit in 56 de localitati din 19 judete, in ultimele 24 de ore, inclusiv in Capitala pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, a precizat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, potrivit news.ro.Prin urmare, in cursul zilei…

- In zilele de weekend, mulți cetațenii sint tentați de vremea frumoasa și iși planifica picnicuri cu gratar sau focuri de tabara in aer liber. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența avertizeaza insa ca acest lucru poate sa puna in pericol mediul inconjurator, iar uneori și viața oamenilor,…

- Primele autospeciale dedicate transportului de ROBOȚI intra in dotarea IGSU. Pompierii le vor putea folosi la incendiile majore Inspectoratul General pentru Situații de Urgența are acum la dispoziție patru noi autospeciale care transporta roboți. Roboții vor putea fi utilizați la stingerea incendiilor,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Neamt au fost solicitati sa intervina ieri dupa amiaza la un incendiu izbucnit in comuna Tibucani, judetul Neamt. Potrivit ISU Neamt, in jurul orei 13:10, pompierii au fost instiintati despre producerea unui incendiu la o casa…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului Salaj a desfașurat joi, 25 mai, un exercițiu tactic județean pentru antrenarea structurilor de management și intervenție la stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din municipiul Zalau.Situația tactica generala a exercițiului…

- Pompierii au fost solicitati la peste 1.370 de interventii in ultimele 24 de ore, cu 5% mai putine fata de perioada similara a anului trecut.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a transmis, printr-un comunicat de presa, ca in Noaptea de Inviere, aproape 5.000 de pompieri cu peste…