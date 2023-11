VIDEO. Polițiștii protestează după ce a fost modificat abuziv programul de lucru al celor de la ordine publică și rutieră Polițiștii din Giurgiu protesteaza luni la sediul IPJ Giurgiu pentru ca sunt nemulțumiți de modificarea programului de lucru. Sindicaliștii de la SNPPC, inarmați cu tobe și vuvuzele, au luat decizia de a protesta, in fiecare zi de luni, pana la soluționarea revendicarii, și anume a modificarii programului de lucru. In concret: la nivelul structurilor județene […] The post VIDEO. Polițiștii protesteaza dupa ce a fost modificat abuziv programul de lucru al celor de la ordine publica și rutiera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

