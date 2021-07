Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Ministerului Afacerilor Interne a fost sarbatorita luni, fiind organizata o ceremonie in cadrul careia angajatii cu merite deosebite au primit Emblema de Onoare a MAI, iar printre cei premiati s-au aflat si doi politisti de la Rutiera – comisar Beinur Cojocariu si agent principal Ion Adrian – care…

- Ambasada SUA la Bucuresti transmite ca lucreaza alaturi de romani pentru a remedia situatia creata de un elicopter al fortelor americane, joi, in Bucuresti. "Ambasada SUA este constienta de incident si urmarim indeaproape evolutiile. Intelegem ca nu au existat raniti. Lucram alaturi de partenerii…

