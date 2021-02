VIDEO Polițiștii brașoveni „au spart” o petrecere cu peste 200 de invitați Cu ocazia activitaților desfașurate, polițiștii brașoveni au identificat o locație pe raza municipiului Brașov in interiorul careia au fost depistate 201 de persoane, ce participau la un eveniment privat, fara a fi respectate masurile de protecție individuala și cele privind diminuarea impactului riscurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 55/2020.Polițiștii au procedat la legitimarea tuturor persoanelor, fiind identificat și organizatorul evenimentului privat, toate persoanele in cauza fiind sancționate contravențional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020.Ca urmare a intervenției… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

