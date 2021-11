Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti locali din Cluj au fost retinuti pentru 24 de ore, dupa ce i-ar fi rupt mana unui om al strazii si apoi ar fi incercat sa-l mituiasca sa nu zica nimic. Totul s-ar fi intamplat in luna iunie a anului trecut. Timp de un an și jumatate, plangerea barbatului a stat in sertarele […] Source

