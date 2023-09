Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Adrian Efros, a declarat dupa ancheta pe Aeroport, ca „Avia Invest nu și-a onorat obligațiunile de fortificare a securitații”. Efros a menționat in cadrul unei conferințe de presa ca nu au fost puse turnichete, nu au fost amenajate incaperi specializate pentru intervievare și nu…

- Muzicianului Goran Bregovic i-a fost interzisa intrarea in Republica Moldova din motiv ca „și-a aratat viziunea pro-rusa și a susținut anexarea Ucrainei de catre Federația Rusa”. Despre aceasta a declarat astazi Ministrul de Interne, Adrian Efros, pentru presa.

- Rezultatele anchetei privind atacul armat din 30 iunie de la Aeroportul Internațional Chisinau inca nu au fost prezentate. Anterior, ministrul de Interne, Adrian Efros, spunea ca un raport complet privind circumstanțele producerii acestei tragedii va fi dat publicitatii pina pe 31 iulie. Acum, oficialul…

- Primarul unui oras ecuadorian, Agustin Intriago, a fost impuscat mortal duminica, au anuntat autoritatile, potrivit CNN .Politia a precizat ca Intriago, de 38 de ani, inspecta lucrarile publice din oras in momentul atacului. Primarul a fost reales in functia de primar al orasului Manta in februarie.…

- Șeful IPJ Ilfov, Perșinaru Cristian, și adjunctul sau, Frunzeanu Ștefan, și-au dat demisia in urma scandalului azilelor groazei. Șeful IPJ Ilfov era anchetat, alaturi de adjuncții sai, in cazul caminelor groazei. Demisia a venit in urma anchetei demarate de Corpul de Control al IGPR la Inspectoratul…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce barbat pare ca s-a aruncat in aer intr-un tribunal districtual din Kiev, a indicat Ministerul ucrainean de Interne. ‘Un atacator a murit pe loc. Conform informatiilor preliminare, el s-a detonat’, a transmis ministrul de interne Igor Klimenko pe retelele sociale,…

- Poliția uruguayana a declarat ca a destructurat o rețea internaționala de trafic de droguri care introducea cocaina din America de Sud in Europa, ascunsa in placi de surf, potrivit BBC.Cu ajutorul poliției antidrog din Spania, Portugalia și Italia, au fost arestați trei cetațeni italieni.Cainii adulmecatori…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, despre cazul fetiței de 12 ani gasita moarta in lada unei canapele dintr-un apartament bucureștean, ca nu poate da detalii despre activitatea poliției in cautarea acesteia inainte de a fi descoperita ucisa, fiind parte a dosarului penal.