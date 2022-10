(VIDEO) Podul Crimeei, parțial distrus! Noi imagini și informații O explozie puternica s-a produs, sambata dimineata, pe Podul Kerci, care face legatura dintre Rusia si peninsula Crimeea. ​Vagoane-cisterna au luat foc pe podul Kerci din Crimeea, sambata dimineața, a anunțat agenția de știri de stat rusa RIA, in timp ce presa ucraineana a raportat o explozie. In imagini se vede cum o parte rutiera a podului s-a prabusit. Unul dintre cele doua sensuri rutiere ar fi ramas intact. Ce spun autoritațile ruse (update) Rusia a deschis sambata o ancheta penala asupra exploziei care a avariat grav importantul pod care leaga Rusia continentala de peninsula Crimeea anexata… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

