In cadrul vizitei oficiale in Israel, prim-ministrul Ludovic Orban s-a intalnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. In cadrul vizitei, delegației Romaniei i-au fost prezentate tehnologii avansate din domeniul apararii ale Elbit Systems, inclusiv UAS-ul (sistemul aerian fara pilot/drona) Hermes 450.

Elbit Systems a anuntat ca va deschide o linie de asamblare de drone in Romania, dupa ce in mai 2020, Avioane Craiova, Romaero si Elbit Systems au semnat un memorandum de colaborare pentru a produce drone in Romania. Partile componente ale dronelor ar fi produse la Elmet Bacau (subsidiara…