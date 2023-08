Stiri pe aceeasi tema

- Edilul Clujului, Emil Boc, a primit mai multe placuțe suedeze in timpul derby-ului dintre CRF Cluj si U Cluj, meci incheiat cu victoria CFR Cluj cu scorul de 4 la 3. Duelul nu a fost doar pe stadion, ci și in tribune unde suporterii au avut ceva de imparțit chiar și cu primarul Emil Boc, […] The post…

- Un șofer roman care conducea o mașina plina de migranți s-a aruncat de la volan cand a vazut ca este urmarit de poliție. Scena desprinsa dintr-un film de acțiune s-a petrecut in Ungaria, in apropiere de Szeged și a fost surprinsa de camera de filmat a unei autospeciale de poliție, informeaza site-ul…

- Papa Francisc a afirmat duminica, in aeronava care l-a transportat din Portugalia inapoi la Vatican, ca Biserica Catolica este deschisa tuturor, inclusiv membrilor comunitatii gay, pe care are datoria de a-i insoti pe calea personala a spiritualitatii, dar in cadrul propriilor reguli, informeaza Reuters,…

- Circulatia rutiera pe DN 7C – Transfagarasan s-a redeschis, miercuri, pentru toate categoriile de autovehicule. Traficul este permis insa doar pe timpul zilei. CNAIR le recomanda soferilor sa circule cu atentie, intrucat a crescut numarul ursilor care se apropie de drum si uneori stau chiar pe sosea.…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a vorbit miercuri dimineața, dupa ședința liberalilor, despre ieșirea UDMR de la guvernare și a anunțat schimbari la varful PNL. „Am spus foarte clar ca PNL a avut ca prima opțiune de negociere ramanerea in protocol. In momentul in care nu s-a putut sa se ramana in protocol…

- Este festival pe pagina de Facebook a lui Iohannis dupa ce a anunțat oficial ca il desemneaza pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, ”sa continue munca serioasa, eficienta și eficace”. Mulți internauți sunt dezamagiți și furioși de numirea unui premier care face parte din ”PSD, Ciuma Roșie”. Ei ii reproșeaza…

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila incalcare a regulilor de concurența de catre Sony, compania fiind suspectata ca ar fi abuzat de poziția sa dominanta pe piața consolelor. Consiliul Concurenței a anunțat ca Sony Interactive Entertainment Europe Limited și subsidiarele…