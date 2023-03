Tragedie in Italia! Doua avioane militare s-au ciocnit in zbor in timpul unui exercitiu. Pilotii au murit (VIDEO)

Un tragic eveniment aviatic a avut loc la Roma, in Italia in timpul unui exercitiu militar. Doua avioane militare s au ciocnit in aer, apoi s au prabusit intr un cartier rezidential.Ambii… [citeste mai departe]