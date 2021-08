​​VIDEO Pisicile salvate de voluntari din ruinele unui sat siberian devastat de incendii Incendiile de vegetatie au mistuit weekendul trecut satul siberian Byas-Kyuyol atât de rapid încât locuitorii au fugit lasându-si în urma animalele de companie. De atunci voluntarii au reusit sa salveze sase pisici care au supravietuit flacarilor, relateaza Reuters.



Incendiile care au cuprins vara aceasta regiunea Iacutia din nord-estul Siberiei au lasat fara adapost cel puțin 185 de persoane dupa ce peste 40 de case din Byas-Kyuyol au fost distruse de flacari sâmbata, potrivit portalului local de stiri News Ykt. Nu a fost raportata nicio persoana ranita.

Voluntarii…



