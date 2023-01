VIDEO! Pieton decedat și 3 pasageri răniți, la ieșirea din Reșița spre Caransebeș REȘIȚA – Un grav accident rutier, produs pe DN 58, la ieșirea din Reșița spre CaraNsebeș, a fost raportat in aceasta seara la 112. La fața locului, salvatorii au putut afla ca in incident au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind decedata, iar alta incarcerata! De asemenea, alte doua persoane au necesitat ingrijiri medicale, dintre care una minora. A cincea persoana a fost evaluata la fața locului, refuzand inițial transportul la spital. Potrivit Poliției județului, in jurul orei 18.10, „la ieșire din Reșița spre Caransebeș, pe DN 58, la Kilometrul 35+900 de metri, s-a produs un accident… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

