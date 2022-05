Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții este in aceste momente la o școala din Mureș, asta dupa ce doi elevi s-au urcat pe banci și au inceput sa danseze pe ritmuri de manele, in timp ce profesoara era la catedra și iși rezolva treburile. Iata cum s-a ajuns in aceasta situație, dar și reacția conducerii și a autoritaților!…

- Cotidianul Zi de Zi a intrat in posesia unui material video de 27 de secunde realizat, potrivit unei surse de mare incredere, intr-una din salile de clasa ale Școlii Gimnaziale din comuna mureșeana Valea Larga. In filmare, care a fost realizata in semestrul I al anului școlar 2021/2022, in timpul unei…

- In prezent, elevii se bucura de vacanța de Paște care a inceput inca de pe data de 15 aprilie. Ministerul Educației a facut acum anunțul așteptat de toata lumea. Și anume, cand incep iar orele in anul școlar 2021-2022. Cand se termina vacanța de Paște In 2022, Ministerul Educației a stabilit ca vacanța…

- S-au deschis inscrierile la cea de-a cincea ediție a școlii de vara Oxford for Romania. Daca ești in clasa a X-a sau a XI-a, provii din familii cu venituri modeste, ai rezultate academice bune și ești implicat in comunitate, nu rata experiența. Programul este gratuit.

- Pentru unitatea școlara Bogata, parte a Școlii Gimnaziale nr. 3 Baia, județul Suceava, ziua educației financiare, 11 Aprilie 2022, a fost marcata chiar de un atelier de educație financiara Școala de Bani pentru micii elevi ai școlii. In perioada Aprilie – Iunie 2022, șapte școli din județul Suceava…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a analizat alaturi de 40 de studenți și elevi impactului pandemiei de Covid asupra IMM-urilor din Romania. Constantin Daniel Cadariu a participat, miercuri, la „Școala de excelența in turism și antreprenoriat", care ...

- Pe 30 decembrie, dupa o perioada de intrerupere de doi ani a tuturor olimpiadelor si concursurilor scolare internationale, ministrul Educației anunța ca a semnat Ordinul de ministru prin care aceste olimpiade si concursuri scolare sunt reluate.

- Ei sunt de la clasele primare la liceu, iar procedura este ca parintele sau tutorele minorului sa se adreseze Inspectoratului Școlar Județean, dupa care urmeaza repartizarea acestora. Inspectorul școlar general al județului Mureș, Sabin Pașcan, a precizat ca pentru unii elevi ucrainieni a fost asigurata…