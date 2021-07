VIDEO Peru, zguduit de un cutremur PUTERNIC de magnitudine 6,1 - Care este riscul unui tsunami Seismul a fost inregistrat la ora 12:10 p.m. (17:10 GMT), iar epicentrul sau a fost localizat la 12 kilometri vest de orasul Sullana, nu departe de granita cu Ecuadorul, la o adancime de 36 km, potrivit Institutului National de Geofizica.Nu au fost raportate victime sau pagube, conform AFP. Peru, care se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, se confrunta in fiecare an cu aproximativ 100 de cutremure perceptibile de catre om.Directia de hidrografie si navigatie a Marinei Militare a exclus orice risc de tsunami, iar Protectia Civila nu a comunicat pana in prezent niciun deces sau cazuri de persoane… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

