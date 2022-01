Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Executivului, proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot fi modificate in urma dezbaterilor din cadrul sedintei.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat in sedinta de miercuri hotararea privind propunerea prelungirii starii de…

- Autoritațile din Kazahstan au declarat miercuri seara stare de urgența in toata țara, dupa ce in cursul zilei ea fusese introdusa doar in epicentrele protestelor provocate de scumpirea carburanților: capitala, metropola economica Almati și o provincie vestica, transmite Noi.md cu referire la Europalibera.…

- Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat stare de urgența de doua saptamani in cel mai mare oraș al națiunii din Asia Centrala, Almaty, și in vestul provinciei Mangistau. Aici protestele au devenit violente, a anunțat biroul sau miercuri dimineața. Guvernul kazah a demisionat miercuri, in…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) din municipiul Hunedoara a hotarat sa declare stare de alerta. Gunoiul din oraș nu mai fost ridicat din 4 decembrie, a informat Primaria. Pentru a intra in vigoare, hotararea are nevoie de acordul prefectului judetului Hunedoara, Calin Marian. Urmeaza…

- Inundatiile record din vestul Canadei au provocat moartea a cel putin patru persoane, iar o a cincea este inca data disparuta, au anuntat sambata autoritatile locale, care au restrictionat accesul la combustibil in zonele afectate, informeaza AFP.

- Provincia canadiana Columbia Britanica a declarat miercuri stare de urgenta pentru 14 zile, cu posibilitate de prelungire, dupa inundatiile și alunecarile de teren care au facut ravagii in mai multe localitati. Guvernul canadian a anuntat ca vor veni in ajutor forțele armate, informeaza AFP, citata…

- Locuitorii Beijingului au inceput sa faca provizii de varza, orez și faina pentru iarna, dupa ce guvernul i-a indemnat pe chinezi sa-și asigure rezerve de bunuri de baza in caz de urgența, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro. Autoritațile au asigurat populația ca exista suficiente stocuri dupa…

- Guvernul etiopian a declarat marti stare de urgenta, in perspectiva unei posibile ofensive a rebelilor din Tigray catre capitala Addis Abeba, relateaza agentiile internationale de presa. Rebelii, impotriva carora armata etiopiana a lansat o operatiune in urma cu un an, au trecut intre timp…