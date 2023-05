VIDEO. Percheziții la saloane de masaj erotic unde se practica prostituția, iar clienții erau drogați. Persoane celebre, printre ”vizitatori” Doua saloane de masaj erotic din Arad și Vladimirescu au fost luate cu asalt de DIICOT Timișoara joi dimineața. Angajatele practicau prostituția contra unor sume de bani, iar clienților le erau distribuite droguri, cu acordul lor. Polițiștii au facut 13 percheziții in județele Arad și Timis pentru destructurarea a doua grupari infractionale organizate, specializate in […] The post VIDEO. Percheziții la saloane de masaj erotic unde se practica prostituția, iar clienții erau drogați. Persoane celebre, printre ”vizitatori” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

