Polițiștii au descins, miercuri dimineața, la 17 adrese din București, Ilfov și Prahova. Au fost vizate 16 persoane, apropiați ai clanului Camataru, care au șantajat mai mulți oameni de afaceri. Sumele obținute prin amenințari și violența fiind de pana la 500.000 de euro. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul […] The post VIDEO Percheziții la apropiați ai clanului Camataru. Gruparea a terorizat oameni de afaceri pentru a recupera 500.000 de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .