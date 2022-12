Stiri pe aceeasi tema

- Un popular preot al Bisericii Ortodoxe Ruse, Andrei Tkachev, afirma ca este de preferat sa mori in razboiul din Ucraina, pentru „Patrie, ca un erou”, in loc sa mori „inecat in voma”, potrivit unei inregistrari video postate pe canalele rusești Telegram, transmite Glavcom.

- Gigantul de streaming Netflix a publicat astazi cel mai recent interviu realizat de celebrul modertator tv David Letterman. Volodymir Zelenski a fost protagonistul acestui episod, care a avut premiera astazi, pe 12 decembrie. Letterman a stat de vorba cu președintele ucrainea, iar impactul, pana la…

- Razboiul declanșat in Ucraina este punctul culminant a doua decenii de cand Vladimir Putin se afla la putere in Rusia. Putin a fost ajutat sa-și mențina regimul de catre șefi de stat și oligarhi.

- Primarul Kievului, fostul pugilist profesionist Vitali Klitschko, a ripostat duminica la criticile aduse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la masurile luate pentru a-i ajuta pe locuitorii capitalei sa reziste in fața intreruperilor de energie electrica, descriind disputa ca fiind…

- Dictatorul cecen, devenit celebru pentru filmulețele pe care le posteaza pe canalul sau de Telegram dar și pentru poziția sa fața de Vladimir Putin, a venit cu o noua serie de declarații halucinante pe

- Aliatul cecen al presedintelui rus Vladimir Putin, Ramzan Kadirov, vorbeste ca despre un "jihad" despre Razboiul rus in Ucraina, intr-o inregistrare video pe care a postat-o pe canalul sau pe Telegram, relateaza AFP. "Va dau cuvantul meu. Ii atacam zilnic. Nu-i vom lua prizonieri pe acesti seitani (demon,…

- InsarcInatul cu recrutarea militara in regiunea rusa Habarovsk, in Extremul Orient, a fost suspendat din functie, anunta luni guvernatorul regiunii, in urma convocarii - din greseala - a mii de persoane la Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP. "Comisarul militar din kraiul (regiunea) Habarovsk Iuri…

- In aceasta dimineața, au fost lansate noi bombardamente rusești la Zaporojie. Potrivit autoritaților ucrainene, rușii au tras cu rachete la marginea orașului. Localnicii spun ca au fost peste 10 explozii, potrivit Reuters . Rușii au bombardat un convoi de civili care incercau sa plece din Zaporojie…