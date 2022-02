Stiri pe aceeasi tema

- Patinatorul rus Daniil Aldoskin (20 ani) a fost in centrul atenției dupa ce a fluturat degetele mijlocii la finalul semifinalei de la patinaj viteza impotriva Statelor Unite ale Americii. Echipa Rusiei a caștigat semifinala la proba de urmarire pe echipe, insa performanța a fost umbrita de gestul tanarului…

- Johannes Strolz, Austria, a cucerit medalia de aur in concursul de combinata alpina din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2022, desfasurat joi la Yanqing, China, calcand astfel pe urmele tatalui sau, Hubert Strolz, campion olimpic in aceeasi proba in urma cu 34 de ani, la JO 1988 de la Calgary , Canada,…

- Statele Unite „ar trebui sa dea dovada de mai multa sinceritate și flexibilitate” daca vor sa deblocheze criza cu Phenianul, a declarat vineri ambasadorul chinez la ONU Zhang Jun, în timp ce, potrivit diplomaților, Washingtonul nu a reușit sa obțina o declarație comuna a Consiliului…

- Cu doar cateva zile inaintea inceperii celui mai important eveniment sportiv al planetei, gazduit de China, Occidentul se intreaba daca nu cumva Rusia va repeta acum ceea ce a facut in timpul ultimei ediții a Jocurilor Olimpice derulate la Beijing, in 200

- Pentru americani, China și Rusia reprezinta pericole distincte. Cele doua amenințari incep sa se coreleze insa acum intre ele, in urma colaborarii militare mai stranse ca niciodata dintre Beijing și Moscova. Razboiul de la distanța purtat contra SUA ii impinge pe ruși și pe chinezi la un mariaj de conveniența…

- Norvegianca Ingvild Flugstad Oestberg, dubla campioana olimpica la schi fond, va rata JO de iarna de la Beijing (4-20 februarie) din cauza problemelor de sanatate, a anuntat duminica Federatia de schi din Norvegia (NSF), citata de AFP. Sportiva, in varsta de 31 ani, a fost medaliata cu aur…