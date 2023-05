Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR Dan Tanasa și deputatul PSD Adrian Solomon au avut un schimb de replici jignitor și au fost la un pas de a se lua la bataie, miercuri, 3 mai, in timpul dezbaterilor pe taxa de solidaritate, potrivit Hotnews.In timpul ședinței de plen de la Camera Deputaților, Dan Tanasa i-a reproșat lui…

- Proiectul de lege a invațamantului preuniversitar, cu modifcarile discutate și dezbatute in ultimele zile, a fost aprobat, de deputații din Comisia de Invațamant potrivit Edupedu. 13 voturi au fost pentru, 4 impotriva și o abținere. Cele mai importante modificari pot fi vazute aici: Examenul de admitere…

- Modificarile la Codul Penal și la Codul de Procedura Penala, care ofera din nou valoare de proba in dosarele penale interceptarilor facute de serviciile secrete și elimina orice prag valoric pentru abuzul in serviciu, redefinit, au fost votate, marți in plenul Camerei Deputaților, camera decizionala.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, relateaza Agerpres conform AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este…

- Rasturnare de situatie in cazul OMV. Compania va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman. Surse guvernamentale sustin ca in cadrul sedintei de Guvern de astazi s-a spus faptul ca OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman companiilor de energie din Romania, arata Antena 3 CNN.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita de la invadarea Ucrainei de catre Rusia anul trecut, potrivit bbc. Guvernul britanic a menționat ca se va intalni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va ține un discurs in Parlament mai tarziu. Guvernul a anunțat,…

- Dupa solicitarea publica a PSD prin care se cere un raspuns la impunerea taxei de solidaritate, liberalii au transmis tot prin intermediul unui comunicat de presa ca nu sunt de acord cu „sufocarea mediului de afaceri și creșterea prețurilor pentru populație”. „Poziția Partidului Național Liberal in…