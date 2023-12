Stiri pe aceeasi tema

- Un detaliu neașteptat a atras atenția romanilor care urmaresc parada militara organizata cu ocazia zilei de 1 decembrie, anume faptul ca soția președintelui Klaus Iohannis a absentat de la eveniment. Carmen Iohannis nu și-a facut apariția vineri, in Piața Arcului de Triumf din București. Foto Ministrul…

- Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata printr-o parada militara la București. Evenimentul este așteptat de mii de bucureșteni in fiecare an. Peste 2500 de militari și angajați din MApN, MAI, SRI, STS și Administrația Naționala vor defila pe sub Arcul de Triumf. La ora 9.00 va avea loc o ceremonie militara…

- Peste 2.400 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Vamala Romana, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Administratia Nationala a Penitenciarelor participa, vineri, la parada militara organizata in Piata…

- Zi plina de semnificație pentru romani. Vineri, 1 decembrie, se implinesc 105 ani de la Marea Unire. Iar pe parcursul acestei zile vor avea loc mai multe ceremonii prin care se va marca Ziua Naționala a Romaniei. Atat in București, cat și la Alba Iulia. La parada militara de la Arcul de Triumf vor fi…

- Parada militara, organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei aduna peste 2.400 de militari și specialiști din diferite instituții importante, marcand cei 105 ani de la Marea Unire a Principatelor Romane.

- Armata romana a pierdut, marți, pe asfaltul de pe șoseaua Kiseleff din Capitala, un Hummer Humvee, care ar fi trebuit sa participe la parada de 1 Decembrie. Imaginile virale pe rețelele de socializare au surprins autovehiculul blindat, in fum la repetiția generala pentru parada de Ziua Naționala. …

- Parada militara de 1 Decembrie este așteptata de mulți romani in fiecare an, așa ca nu e de mirare ca mulți se intreaba la ce ora incepe Parada militara de 1 Decembrie 2023 la București. Acesta este un eveniment solemn care se desfașoara in fiecare an, iar in 2023 are loc in Piața Arcului de […] The…

- 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militara, doua focuri de artificii, masa populara și concerte de Ziua Naționala a Romaniei Mai sunt doua saptamani pana la Ziua Naționala a Romaniei, eveniment care marcheaza Marea Unire de la 1 Decembrie 1018, la Alba Iulia. Manifestarile de la Alba Iulia sunt organizate…