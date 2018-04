Stiri pe aceeasi tema

- Adam Nemec (32 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai invidiati jucatori care activeaza in fotbalul romanesc. Atacantul dinamovist are o logodnica de toata lauda! Zuzana Kollarova, fosta Miss Slovacia 2016 si fosta participanta la Miss Universe, arata demential.

- Gigi Becali, patronul FCSB, este gata sa renunțe la un atacant la vara, urmand ca Denis Alibec sau Harlem Gnohere sa plece de la echipa roș-albastra. Becali a vorbit și despre slovacul Adam Nemec, 31 de ani, care la vara iși termina contractul cu Dinamo. "Este clar ca la sfarșitul campionatului voi…

- Fostul fotbalist al lui Dinamo, Marius Niculae, și-ar fi bagat in spital o ex-prietena, Oana Marica, dupa ce-a batut-o in fața blocului unde aceasta locuia. Cancan.ro a publicat o informație incredibila care l-ar fi avut in prim-plan pe fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae. O fosta prietena…

- Pe 1 februarie, Kylie Jenner devenea mama pentru prima oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca „Stormi”. Acum, la nici doua saptamani de la acest eveniment, Kylie s-a intors pe rețelele de socializare, acolo unde a absentat in cele noua luni de sarcina. Kylie,…

- Gabi Enache a divorțat de Madalina, iar in locul ei a ales-o pe Lena, cu care are și un copil. In spatele acestei desparțiri sta totuși o telenovela intreaga. Se zvonește ca Madalina ar fi avut o relație cu Mihai Balașa chiar in timp ce era casatorita cu Gabi Enache, scrie Spynews. "Mihai nu a avut…

- Polițiștii clujeni au reținut un barbat , acuzat de nerespectarea hotarârii judecatoresti si amenințare.”La data de 5 februarie a.c., polițistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 4 Poliție au dispus reținerea unui barbat, de 33 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!