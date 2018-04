Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a comentat stenogramele de la alegerile FRF. ”Eu și țara, eu și Dumnezeu, eu și fotbal”. ”Crezi ca ma intereseaza de stenogramele lor? Altceva nu am de facut, decat sa stau sa citesc stenograme. Toți ma sunați pe mine sa-mi dau cu parerea in toate: eu și țara, eu și Dumnezeu, eu și fotbal!…

- Gigi Becali s-a ”retras”, dar parca n-ar renunța: Adio, dar raman cu tine! Gigi Becali tot „amenința” cu ieșirea din fotbal și din viața publica. Ultimul „motiv” care l-a impins in „depresie” a fost votul de la FRF. „Nu ma mai implic, nu mai am niciun fel de tangența. Vasile Geambazi va lua cheile de…

- Gigi Becali (59 de ani) a fost unul dintre cei mai dezamagiți oameni de fotbal, dupa ce Razvan Burleanu (33 de ani) a fost reales in fruntea Federației Romane de Fotbal. Dupa ce a spus, la ”Digi Sport Special”, ca ”romanul se vinde pe doua chiftele”, latifundiarul a luat o decizie radicala mai tarziu.…

- Alegerile FRF, in urma carora Razvan Burleanu a caștigat un nou mandat in fruntea fotbalului romanesc, au cazut ca un trasnet pentru patronul FCSB, Gigi Becali. Susținator declarat al lui Ionuț Lupescu, cel care a pierdut categoric lupta electorala cu Burleanu, Becali a luat o decizie radicala

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca urmeaza sa renunțe la funcția oficiala pe care o deține la club, pentru a proteja echipa de o eventuala razbunare a lui Razvan Burleanu, vechiul și noul președinte al FRF. “Nu ma mai implic, nu mai am niciun fel de tangența. Vasile Geambazi va lua cheile de la…

- Gigi Becali a inceput o noua tirada la adresa lui Razvan Burleanu dupa ce acesta a fost reales in functia de presedinte al FRF. "Nu ma mai implic, nu mai am niciun fel de tangenta. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atat timp cat se intampla ce se intampla in fotbal, cand e votat un…

- Gigi Becali, patronul FCSB și susținator declarat al candidaturii lui Ionuț Lupescu l-a șefia FRF, s-a aratat surprins de rezultatul alegerilor desfașurate astazi la Casa Fotbalului , in urma carora Razvan Burleanu a caștigat un nou mandat de președinte. “Va marturisesc ca niciodata in viața mea n-am…

- Gigi Becali il susține in continuare pe Ionuț Lupescu in cursa pentru președinția FRF, in ciuda dezvaluirilor facute de Razvan Burleanu. Potrivit actualului președinte de la FRF, Ionuț Lupescu ar fi obținut 300.000 de euro in urma unor contracte incheiate intre Federație și firme deținute de Kaiser,…