- Pandemia de coronavirus a inceput sa diminueze fluxul de date care sunt necesare pentru realizarea unor prognoze meteorologice si modele climatologice fiabile, a avertizat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM).

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat vineri pe contul sau de Twitter ca s-a infectat cu coronavirus. Inițial, Johnson nu a luat in serios pandemia și a dorit "imunizare colectiva", refuzand sa impuna orice fel de masuri.

- Pandemia de coronavirus ține vedete in casa și fiecare incearca sa faca multe activitați pentru a le inlocui pe cele din aer liber. Liviu Varciu este și el in izolare și in aceste zile iși aduce aminte de copilarie.

- Ana Maria și Alex sunt doi tineri din Mangalia. El a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Ea inca așteapta rezultatul testului Covid-19. Cei doi au fost plecați in vacanța, iar la intoarcerea in țara s-au izolat. Dupa cateva zile, Alex s-a simțit foarte rau și a mers la spital. Virusul s-a confirmat.…

- Masurile radicale precum inchiderea scolilor si a frontierelor pot incetini pandemia provocata de noul coronavirus, dar nu o pot stopa, a declarat Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii,…

- Biserica ia masuri speciale, fara precedent, in lupta cu pandemia de coronavirus. Pe langa slujbele care se desfasoara in aer liber, de acum acatistele ajung la preot fara ca enoriasii sa fie nevoiti sa mearga la biserica.

- Jucatoarea de tenis americanca Serena Williams (38 de ani, 9 WTA) anunța ca va petrece urmatoarele 6 saptamani in autoizolare, dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus. Sportiva a dezvaluit pe rețelele de socialiare ca va sta alaturi de soțul sau, Alexis Ohanian (36 de ani), și fiica sa de 2 ani, Olympia.…

- Ana Baniciu este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Astfel ca, nu este de mirare faptul ca vedeta are mii de admiratori care o urmaresc pe rețelele sociale. De curand, cantareața le-a povestit acestora care este atitudinea ei in legatura cu virusul ucigaș din China.