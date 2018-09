Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei care spun ca dragostea la distanța nu are nici macar o șansa, Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea demonstreaza ca nu intotdeauna este așa. Proaspat intors din Costa Rica, acesta s-a intors pe plaiurile mioritice.

- In urma cu putin timp, un incendiu a izbucnit pe strada Dionisie cel Mic din Constanta. Incendiul se manifesta la o butelie. La fata locului s a deplasat o autospeciala cu 5 subofiteri de la Detasamentul Palas.Revenim cu detalii. ...

- Tehnicianul celor de la Manchester United, Jose Mourinho, nu a scapat nici el de fiscul spaniol. Antrenorul portughez va plati o amenda in valoare de 669.000 de euro, dupa ce a fost acuzat ca nu a declarat venituri legate de drepturile de imagine in 2011 si 2012. Potrivit gazzetta.it,…

- Antonio Conceicao, antrenorul lui CFR Cluj, e convins ca victoria cu Concordia Chiajna, scor 2-1, i-a descatușat pe elevii sai, care au suferit in ultima vreme dupa eliminarea din Liga Campionilor și inceputul greoi de campionat. "E adevarat ca am ratat o mulțime de ocazii in prima repriza, dar e important…

- Problemele nu se mai opresc pentru Cristian Boureanu! Dupa ce a fost amendat de politistii rutieri, fostul politician a ajuns sa se confrunte cu o noua situatie dificila. Acesta a ajuns intr-un picior!

- La trei luni dupa ce a semnat un contract de șapte milioane de euro cu echipa chineza Jiangsu Suning, Cosmin Olaroiu a avut o apariție spectaculoasa in Capitala. (Console si accesorii gaming) A coborat la costum din Rolls, a dat bacșiș 50 de euro, dupa care a luat masa cu bunul sau prieten, Gino Iorgulescu.…

- Sangele apa nu se face! Dupa ce in 2016 si-a batut fiica in mijlocul strazii, Cristian Boureanu a devenit un tata model. Acum, fostul politician se intelege de minune cu Ioana si nu conteneste sa o uimeasca pe tanara.