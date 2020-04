Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Șuleru este un nume bine cunoscut microbiștilor suceveni, acesta evoluand in cariera sa pentru Foresta, Cetatea, Rapid sau Sporting, echipele locale care s-au perindat in ultimii ani pe Areni. Dupa ce și-a agațat intempestiv ghetele in cui la varsta de doar 28 de ani, „Șuli" s-a ...

- Daca pana nu de mult timp, Dan Nicorescu era surprins de paparazzii SpyNews.ro in cele mai excentrice locale, iata ca pandemia de coronavirus a schimbat total lucrurile. Milionarul a ajuns in graba la o farmacie de unde a ieșit cu mai multe medicamente.

- Atunci cand vrea sa se rasfețe, Dinu ”Vama” nu spune nu la nimic, și imediat iși satisface poftele, fie ele cele mai dulci. Fostul președinte de la Dinamo și Rapid a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro chiar in timp ce se afla intr-o cofetarie din Capitala.

- Dupa ce a fost anunțata stare de urgența in țara noastra, intrega populație se pregatește pentru multe zile de stat in casa. Același lucru il face și Adrian Sina care a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce iși facea provizii intr-un supermarket.

- FC Rapid a anuntat, marti, intr-un comunicat, ca tehnicianul Daniel Pancu nu va mai conduce prima echipa, dar ramane la dispozitia clubului, responsabilitatile sale urmand a fi stabilite in zilele urmatoare.

- Daniel Pancu (42 de ani), antrenorul demis de Rapid, a avut o reacție emoționanta pe contul personal de Instagram. Clasament Liga 2 „Va rog din suflet! Nu mai trimiteți mesaje! Jucatori sau suporteri! Plang!”, a fost mesajul lui Pancu. View this post on Instagram Va rog din suflet! Nu mai trimiteti…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca Liga a II-a este foarte echilibrata si ca nu exista o echipa care sa domine categoric, in ciuda faptului ca UTA are un avans de 4 puncte fata de locul doi al clasamentului. "E un campionat foarte echilibrat,…