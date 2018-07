Stiri pe aceeasi tema

- Deși declara ca nu a pus presiune pe ea ca sa slabeasca dupa ce a nascut in urma cu trei luni, Khloe a reușit totuși sa dea jos 15 kilograme. Vedeta a dezvaluit ce a facut pentru a obține aceste rezultate.

- Cristina Pavel, o fosta concurenta la "Chefi la cutite", a fost victima unui teribil accident in 2016. "A fost grav. Mi-am spart sternul, am zacut, nu am putut sa ma misc. In 2016, 30 noiembrie. Mi-a fost foarte greu, nici acum nu sunt refacuta total. Eram la volan. Am rupt volanul cu pieptul",…

- Mioara Roman, despre momentele critice din copilaria Oanei. Fosta soție a lui Petre Roman a fost prezenta la aniversarea casniciei fficei sale cu Marius Elisei. „Singura palma pe care i-am dat-o Oanei a fost cand a vorbit nepotrivit cu Doica, o nemtoaica. Eu ca sa pot munci la radio si la facultate…

- La cei 31 de ani, ai sai frumoasa bruneta nu mai are silueta de invidiat cu care ne-a obișnuit in urma cu cațiva ani. Soția prezentatorului Catalin Maruța, Andra, a slabit spectaculos dupa cea de-a doua sarcina, insa de curand artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza…

- Bucurie fara margini in familia lui Alex Erbașu, fiul regretatului om de afaceri Mihail Erbasu! Frumoasa lui soție a adus pe lume primul copil al cuplului, iar emoțiile primei intalniri au atins cote maxime. Evenimentul major nu a trecut nesarbatorit. A organizat o petrecere fastuoasa in cinstea moștenitorului,…

- Gabriela Cristea a luat cateva kilograme in plus in timpul sarcinii, dar spune ca a dat jos cam 10 din ele. Acum, la aproximativ 8 luni dupa ce a nascut, bruneta a revenit la TV. Vedeta va prezenta o noua emisiune, de data aceasta la Antena Stars, dupa ce a incheiat contractul cu Kanal D, […] The post…