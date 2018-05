Stiri pe aceeasi tema

- Un asteroid pierdut din atentia astronomilor, se intoarce azi! In noiembrie 2010, Catalina Sky Survey din Arizona a descoperit un asteroid aproape de pamant la fel de mare cat un teren de fotbal. Inainte ca astronomii sa-și poata urmari pe deplin orbita, roca spațiala a “disparut”. Saptamana trecuta,…

- Ieri, 8 aprilie 2018, politistii Sectie 5 Politie Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism a carei autorizatie provizorie de circulatie era expirata. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca nici remorca ce era atasata autoturismului…

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii.Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus…

- Timișoara nu este deloc pregatita pentru momentul 2021 din punct de vedere al patrimoniului, crede Ilie Sirbu, președintele Asociației Salvați Patrimoniul Timișoarei. Deși orașul are o mare varietate de cladiri istorice de diferite tipuri, multe dintre ele sunt intr-o stare avansata de degradare și,…

- Se schimba BANII in Romania: in ianuarie, BNR a lansat in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Imprimeria Bancii Naționale a Romaniei a finalizat o licitație pentru un serviciu de acordare credit in vederea finanțarii unor obiective de investitii, respectiv achiziționarea de mașini de…

- Circulatia rutiera a fost deschisa, joi dimineata, pe DN 22, intre localitatile Baia si Ovidiu, km 232+900 - 287+456, dar cu o restrictie de tonaj pe un sector de drum, a anuntat, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, pe sectorul de drum din DN 22 Smardan…

- Circulatia rutiera in Bucuresti se desfasoara cu dificultate din cauza conditiilor meteorologie, iar pe strazi s-a depus deja un strat subtire de zapada. Brigada de Politie Rutiera a Capitalei sfatuieste soferii sa evite sa foloseasca masinile personale.