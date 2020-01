Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! Dupa ce a ajuns in arestul politiei pentru ca si-a agresat iubita, What's Up a fost protagonistul unui nou episod uluitor! Artistul si Alice Badea, partenear sa de viata, s-au certat in mijlocul strazii, iar ce a urmat intrece orice inchipuire. Spynews.ro, cel mai tare site…

- Sorin Oprescu are o iubita de nota 10! Ori de cate ori are ocazia, Adriana Nica nu ezita sa-l rasfete pe partenerul sau de viata. Imaginile prezentate de Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, stau marturie!

- Lume, lume, e pe bune! Fericirea are chipul lui Liviu Varciu si al superbei sale iubite, Anda Calin. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are dovada ca vedeta de televiziune si partenera sa de viata urmeaza sa faca nunta cat de curand.

- Inceputul de an nu este prea bun pentru Amna! Recent, fiul artistei a ajuns pe mainile medicilor, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini de la spitalul in care a fost dus micutul David.

- Sunt fotbalisti de top, au bani si le place sa se rasfete ori de cate ori au ocazia. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu doi jucatori de nationala in timp ce isi faceau toate poftele.

- Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Tily Niculae traverseaza o perioada excelenta din viata sa. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini spectaculoase cu indragita actrita, aflata intr-o forma de zile mari.

- Horia Tecau (34 de ani) face senzatie pe terenul de tenis, iar atunci cand apare in public te lasa fara cuvinte! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu celebrul sportiv.

- Trecuta prin doua mariaje esuate, Marina Almasan si-a gasit, intr-un tarziu, fericirea alaturi de Georgica Cornu. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini rare cu celebrul cuplu.