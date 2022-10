Papa Francisc l-a „implorat” duminica pe presedintele rus Vladimir Putin sa „opreasca spirala violentei” din Ucraina, in timp ce deplange profund anexarile „contrare dreptului international”, relateaza AFP. Inainte de rugaciunea Angelus din Piata Sf. Petru, Papa s-a adresat „Presedintelui Federatiei Ruse, rugandu-l sa opreasca, tot din dragoste pentru poporul sau, aceasta spirala a violentei si […] The post VIDEO. Papa Francisc il implora pe Putin: „Cum ramane cu faptul ca omenirea se confrunta din nou cu amenintarea atomica? Este absurd” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…