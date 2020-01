Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a fost subiectul unui incident neplacut la slujba de marti de la Vatican. Vizibil iritat de o femeie care l-a smucit si nu-i dadea drumul, papa a lovit-o cu palma de doua ori. Femeia facea parte dintr-un grup de pelerini veniti la Vatican.

- Douazeci si opt de persoane au murit in urma trecerii taifunului Phanfone peste Filipine in ziua de Craciun, potrivit unui nou bilant anuntat vineri de catre autoritati, care se tem ca numarul victimelor ar putea creste, relateaza AFP.

- O persoana a ajuns in stare grava la spital, in seara de Craciun, dupa ce butelia de gaz a explodat, intr-o locuința. Incidentul a avut loc in județul Caraș-Severin, in localitatea Oravița. In urma exploziei o femeie a suferit arsuri de gradul II și III. A fost transportata de membrii familiei la spitalul…

- "Dumnezeu ne iubește pe toți, chiar și pe cei mai rai dintre noi". Acesta a fost mesajul de Craciun transmis de Papa Francisc. Suveranul Pontif a oficiat slujba de la miezul nopții de la Vatican.

- O ceremonie plina de spirit a avut loc la Vatican. Liturghia in cadrul careia catolicii sarbatoresc nasterea lui Iisus Hristos a fost oficiata de Papa si a durat aproximativ o ora si jumatate.

- O femeie in varsta de 80 de ani din Argentina a decis sa-și termine studiile primare pentru a-și putea ajuta nepoții la teme, relateaza noticieros.televisa.com.Adelma Mendez, din orașul argentinian Salta, are șapte copii, 25 de nepoți și 18 stranepoți. Pentru ca nu-și putea ajuta așa cum ar fi vrut…

- Unii sfinti au capetele invaluite in halouri de lumina, altii au casti de protectie, iar angajatii de la Vatican care gestioneaza contul oficial de Twitter al papei Francisc in limba engleza au confundat cele doua categorii intr-un mesaj publicat duminica despre cinci noi sfinti canonizati in Piata…

- O reclama a provocat indignare in Belgia, consumatorii si politicienii considerand-o "gretoasa" si "iresponsabila", pe fundalul mobilizarii impotriva violentei domestice, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Circa 300 de reclamatii au fost primite incepand de marti de Consiliul pentru publicitate…