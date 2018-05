Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737 cu 104 pasageri la bord s-a prabusit la scurt timp de la decolarea de pe Aeroportul International Jose Marti din capitala cubaneza Havana.Aeronava apartine companiei italiene Blue Panorama si s-a prabusit langa Havana, la ora locala 12.30.

- Copilotul unui avion al companiei chineze Sichuan Airlines a fost pe punctul de a-și pierde viața, dupa ce acesta a fost „tras pe jumatate afara din avion”, in timp ce aeronava devenise de necontrolat din...

- Un zbor al companiei Sichuan Airlines a aterizat luni de urgența in orașul chinez Chengdu dupa ce geamul din partea dreapta a cabinei piloților s-a spart, a anunțat autoritatea aviatica chineza, citata de Reuters.

- Clipe de panica intr-un avion plin cu romani. Aeronava a trebuit sa aterizeze de urgența in Italia, la Pisa, informeaza Romania Tv. O pasagera a facut infarct dupa aproximativ 30 de minute de la decolare. Femeia a fost preluata de urgența de paramedicii italieni. Este vorba despre zborul 2514…

- Motorul unui avion a explodat in zbor, marți (17 aprilie). Incidentul a avut loc la bordul unei aeronave Southwest Airlines care plecase din New York spre Dallas. Un pasager a murit, iar alți sapte au fost raniți. Motorul stang al unui avion de pasageri a explodat, ceea ce a provocat panica in timpul…

- Momente de panica la bordul unui avion care decolase de pe aeroportul din Bucuresti si urma sa ajunga in Spania. Aproximativ 200 de pasageri se aflau la bordul aeronavei cand aceasta a cazut in gol sute de metri, conform romaniatv.net. Aeronava a decolat din Bucuresti si urma sa ajunga pe aeroportul…

- Doi pasageri ai unui zbor spre Antalya au iscat un conflict violent la bordul aeronavei la bordul careia se aflau, dupa ce unul dintre aceștia, aflat fiind in stare de ebrietate, a amenințat ca arunca avionul in aer.