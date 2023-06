Stiri pe aceeasi tema

- O fetița a cazut de la etajul 8 al unui bloc de locuit din sectorul Centru al capitalei. Copila, impreuna cu mama sa, au fost transportate la spital, iar medicii fac tot posibilul sa salveze viața micuței, anunța Poliția.

- In cadrul Adunarii Naționale „Moldova Europeana” din Piața Marii Adunari Naționale, din Chișinau, au participat intre 75 000 și 80 000 de personae, ținand cont de faptul ca fluxul era continuu. Aceste precizari au parvenit din partea Poliției Naționale a Republicii Moldova, care a supravegheat ordinea…

- Peste 75 de mii de persoane participa la Adunarea Naționala „Moldova Europeana”. Informația a fost confirmata pentru Deschide.md de catre șeful Secției Comunicare și Protocol al IGP, Diana Fetco, catre ora 12:20. Inainte de asta, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, postase o imagine realizata…

- Duminica, 14 mai, incepand cu ora 09:00, timp de 5 ore, autoritațile responsabile pentru securitatea Summitului organizeaza o repetiție generala pentru asigurarea bunei desfașurari a evenimentului internațional din 1 iunie, care va avea loc in Republica Moldova. Cetațenii sunt indemnați sa iși planifice…

- Un copil a fost gasit singur in sectorul Botanica al Capitalei. O femeie l-a observat și l-a dus la secție de Poliție, iar oamenii legii ii cauta familia. „S-a gasit un baiețel pe pod la Botanica. Singurel, nu era nimeni prin preajma. L-am dus la secția de poliție Botanica. Cine il cunoaște, adresați…

- Oamenii legii sunt in cautarea unui deținut care a reușit sa paraseasca teritoriul Penitenciarului nr.4 Cricova. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre șeful Secției Comunicare și Protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. De asemenea, autoritațile investigheaza…

- Turnura de situație in cazul evadarii fondatorului Bimobil Kitchen, Miahil Șaran. In timp ce PCCOCS și IGP se afla pe urmele lui Șaran, și susțin ca acesta și-a scos brațara electronica in baza careia era monitorizat de oamenii legii, și-a aruncat scurta, s-a deplasat in parcul „Dendrariu”, iar ulterior…

- Polițistul care conducea automobilul de model Toyota, ce s-a izbit intr-un troleibuz pe șoseaua Muncești, din capitala, a murit pe patul de spital. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției.