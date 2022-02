VIDEO | Panică la ieșirea din Țăndărei, pe DN2A. Un TIR încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat pe șosea Potrivit IPJ Ialomița, astazi, in jurul orei 14.00, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat, prin apel la 112, de producerea unui accident la ieșirea din orașul Țandarei, pe sensul de mers catre Constanța, in care au fost implicate o dubița și un tir incarcat cu saci de azotat de amoniu. n urma impactului, TIR-ul s-a rasturnat pe partea carosabila. La fața locului au fost trimise trei echipaje de salvatori de la Detașamentul de pompieri Slobozia, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de cercetare CBRN, o ambulanța SMURD, in sprijin și un echipaj SAJ Ialomița.Ambii șoferi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

