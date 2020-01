VIDEO / Pandurii Târgu Jiu a remizat cu Vulturii Fărcăşeşti în primul amical al iernii Pandurii Targu Jiu a sustinut sambata, pe terenul secund al al stadionului „Municipal“, primul joc de verificare al iernii. Echipa antrenata de Calin Cojocaru a incheiat la egalitate, scor 1-1, testul cu Vulturii Farcasesti. Aceasta ocupa locul 3 in Liga a IV-a Gorj. Scorul a fost deschis de tanarul junior Peia (’33). Oaspetii au replicat in partea secunda, prin Daniel Miroiu (’78). Antrenorul Calin Cojocaru a utilizat doua formule de echipa. Pandurii Targu Jiu a inceput meciul in urmatoarea formula: Alexandru Achiriloaiei – Alexandru Cutitoiu, Alexandru Catrici, Matei Babaua. Alexandru Vasilescu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

