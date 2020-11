Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca suma necesara pentru despagubirea fermierilor privind pagubele generate de seceta culturilor care au fost infiintate in primavara se ridica la un miliard de lei, iar Comisia Europeana a fost deja notificata in vederea acordarii acestor despagubiri la inceputul anului viitor. "Am pregatit Ordonanta de Urgenta si am notificat Comisia Europeana pentru acordarea despagubirilor privind pagubele generate de seceta culturilor care au fost infiintate in primavara, anul acesta. Este vorba din nefericire de 1,2 milioane hectare…