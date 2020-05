Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a luat parte, miercuri, la o intalnire cu reprezentanții Ministerului Sanatații, alaturi de Ionuț Stroe, șeful MTS. Ședința, care a avut ca tema principala continuarea Ligii 1, a durat aproximativ 3 ore. Președintele FRF a dorit sa primeasca…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, face un apel catre cetațeni sa nu iasa din case pe 1 Mai, iar teoria ”mie nu mi se intampla”, nu funcționeaza. Petrache marturisește ca pe el il sperie gandul ca ar putea ajunge in spital, daca va lua coronavirusul.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes exclud desfasurarea online a evenimentului, in cazul in care acesta nu va putea avea loc fizic din cauza masurior de distantare sociala impuse ca urmare a pandemiei de Covid-19.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, miercuri, ca daca masurile economice anuntate pentru contracarea efectelor crizei generate de noul coronavirus nu sunt luate, comunicarea "nu este decat o perdea de fum". "Stau in casa! Ma invart ca un leu in cusca! Dar nu avem alta…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca, in timp ce „se invarte ca un leu in cușca”, odata cu statul in casa, il vede pe Klaus Iohannis de doua, trei ori pe zi, la TV, și mai rar pe Ludovic Orban, „ca sa nu cumva sa-i ia gloria Șefului”. Astfel, liderul ALDE atrage atenția ca masurile…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca depunerea mandatului de catre Florin Cițu este ”cel mai bun lucru care se putea intampla”.”Este cel mai bun lucru care se putea intampla pentru romani (...) Ce va promit ca și președinte al Camerei vom urgenta procedurile pentru audieri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaintat Parlamentului noi amendamente constitutionale. Putin a anuntat inca din luna ianuarie ca Rusia va schimba Constitutia din 1993. In plus, in luna februarie, Patriarhul Moscovei și Intregii Rusii, Kirill a propus modificarea preambulului Constituției Rusiei prin…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca „pentru PNL si PSD visul ar fi ca alianta USR PLUS sa devina irelevanta din punct de vedere electoral” si spune ca a constatat ca „cele mai importante obiective” pe care cei de la USR le-au agreat cu liberalii „nu se intampla”. Barna spune ca alegerea primarilor…