- In domeniile care isi vor relua activitatea, somajul tehnic va fi inlocuit de o masura activa de sustinere, prin alocarea unui procent din salariul brut de pana la 41,5% pentru fiecare angajat care isi reia activitatea in cadrul companiei in care a lucrat, a anuntat premierul Ludovic Orban.…

