Intrați in Sala Polivalenta din București la interval de 20 de minute unul fața de celalalt, președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cițu, rivali la alegerile pentru șefia partidului care vor avea loc pe 25 septembrie, s-au ignorat reciproc timp de aproape 7 minute. Liberalii din Bucuresti isi aleg noua conducere astazi, 24 iulie, la Sala Polivalenta din Capitala. Pentru functia de presedinte candideaza actualul lider Violeta Alexandru si primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Alexandru are sustinerea lui Ludovic Orban, iar Ciucu este sustinut de Florin Citu. Primul intrat in sala, alaturi…