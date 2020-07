Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se va intruni in cursul zilei de marti pentru a discuta noile propuneri formulate de specialisti ca masuri pentru limitarea raspandirii COVID-19, care ar urma sa fie introduse in HG privind starea de alerta in cadrul unei sedinte de Guvern care va…

- Raed Arafat a anuntat noile masuri dupa sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, in debutul sedintei de Guvern, ultimele masuri dupa sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta:"Se certifica pandemia de Covid 19. Se instituie…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anunțat, in debutul ședinței de Guvern, ultimele masuri dupa ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența.„Se certifica pandemia de Covid-19. Se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc din țarile cu risc epidemiologic ridicat.…

- Grupul de Suport Tehnico-Stiintific privind Gestionarea Bolilor Inalt Contagioase se intalneste de la ora 10:30, la Ministerul de Interne, pentru a analiza propunerile de noi masuri de relaxare ce intra in vigoare de la 1 iulie. Dupa aceasta sedinta, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta se…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat marți, la ora 13, la Palatul Cotroceni, pe premierul Ludovic Orban și pe mai mulți miniștri din Cabinet pentru a discuta despre masurile de gestionare a epidemiei COVID-19. La ședința participa și șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. La…

- Ludovic Orban a facut mai multe declarații, astazi, dupa ce a participat la o ședința impreuna cu ministrul Marcel Vela și Raed Arafat. Premierul a convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgența la ora 7:30 dimineața. Mai mult, acesta va face ședința de Guvern la ora 8:00. ”La aceasta ședința…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban și ministrul Marcel Vela au discutat, duminica dupa-amiaza, in cadrul unei ședințe la sediul MAI, despre cum va fi aplicata in continuare starea de alerta. „Am luat decizia de a convoca Comitetul Național pentru Situații de Urgența la ora 07:30 dimineața și decizia…

- Primarul Mihai Chirica a convocat astazi, 11 mai, la Palatul Roznovanu, o noua ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Iași destinata luarii unor masuri de prevenire a raspandirii pandemiei COVID-19 in Municipiul Iași, dar și de reluare treptata a activitaților socio-economice…