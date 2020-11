VIDEO Orban: Rectificarea bugetară este absolut necesară pentru atingerea câtorva obiective Premierul Ludovic Orban a declarat ca rectificarea bugetara pe care Guvernul o va adopta in sedinta de luni este ''absolut necesara" pentru atingerea mai multor obiective, cum ar fi plata pensiilor si pentru asigurarea platilor din cadrul masurilor active, ''indiferent ca este vorba de somaj tehnic sau de programul flexibil de munca". "Este necesara aceasta rectificare pentru ca am avut o situatie care a generat noi si noi provocari, noi si noi cheltuieli. A trebuit sa facem fata la reglementari nou aparute care au generat noi cheltuieli si, practic, este absolut necesara adoptarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

