- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca a existat un risc in ultimele doua saptamani de intrare pe o progresie geometrica in ceea ce privește inmulțirea cazurilor de coronavirus, dar ca in urma restricțiilor introduse de Guvern creșterea s-a oprit și este „o oarece tendinta de plafonare” a numarului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca va putea fi oprita cresterea numarului de cazuri de COVID in 7-10 zile, dupa ce au fost luate ultimele masuri. "Parerea mea este ca putem sa oprim cresterea numarului de cazuri, estimarea mea e ca putem sa oprim in 7-10 zile. De ce? Pentru ca, pe de o parte,…

- Ministrul Sanatatii a vorbit si despre evenimentele de la pelerinajul de la Sfanta Parascheva, dupa ce jurnalistii au insistat cu acest subiect. Acestia spun ca in contextul fiecarei sarbatori, pot fi intalnite respectari sau nerespectari de reguli. „Nu as cauta vinovati. As cauta calea prin…

- India a raportat marti 55.342 de cazuri noi de COVID-19, cea mai redusa crestere zilnica a numarului de contagieri de la jumatatea lunii august, informeaza DPA potrivit Agerpres. Anuntul vine dupa ce in ultimele saptamani tara a raportat cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri de infectare…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca ne aflam pe un trend crescator al cazurilor de coronavirus, in ultimele doua saptamani fiind vorba despre 150 – 200 de cazuri. Premierul considera ca situatia este sub control.”Noi facem evaluari pe saptamana, e un trend crescator care nu este de la o zi la…

- Premierul Ludovic Orban susține ca nu exista un scenariu referitor la revenirea starii de urgența, precizand ca situația este sub control. Intrebat in cadrul unei conferințe de presa daca exista vreun scenariu care sa prevada revenirea la starea de urgența, Orban raspuns: ”Nu exista un astfel de scenariu.…

- In aceasta ultima saptamana, numarul de cazuri de infectare cu COVID-19 in județul Alba au inregistrat un trend fluctuant, mai scazut totuși decat in alte județe ale țarii noastre. Astfel, in ultima saptamana au fost raportate 107 de cazuri cu pacienți infectați cu noul coronavirus in județul nostru…

- La 174 de zile de la aparitia primului caz de COVID-19 in Romania, cifrele pandemiei comunicate de Grupul de Comunicare Strategica par sa anunte o plafonare a noilor cazuri de infectare cu noul coronavirus. Intamplator sau nu, acest fenomen vine la doua saptamani de la introducerea primelor masuri de…