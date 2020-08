Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca raspunderea deschiderii scolilor nu este aruncata ''pe umerii'' primarilor si a mentionat ca Guvernul a venit in sprijinul autoritatilor locale, alocand 175 milioane euro.





"Nu este adevarat ca raspunderea este aruncata pe umerii lor (primarilor - n.r.). Scolile sunt proprietatea localitatilor. Ele sunt administrate in ceea ce priveste cheltuieli de investitii, cheltuieli de materiale si servicii, din bugetele locale. Noi am venit in sprijinul autoritatilor locale. Am alocat o suma importanta - 175 milioane…