Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat cum comenteaza declaratiile Gabrielei Firea, care a spus ca premierul a recunoscut ca a taiat alocari bugetare catre Primaria Capitalei, Orban a declarat ca a alocat fonduri chiar mai mari decat in guvernarea PSD. "Nu, am spus ca am incredere ca primarul general foloseste orice alocare…

- "Am facut o evaluare si am transmis o serie de mesaje simple. Intarirea activitatii DSP-urilor, in special cresterea numarului de paturi ATI, intarirea activitatii de anchete epidemiologice, astfel ca in termen de maxim 24 de ore sa se poata dispune izolarea contactelor, o mai buna interactiune cu…

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a declarat luni ca asteapta ca institutiile abilitate sa se autosesizeze cu privire la declaratiile premierului, care a spus ca acum are incredere sa transfere bani in contul Primariei Capitalei, iar in caz contrar se gandeste "foarte serios" sa depuna plangere…

- Liderul unui sindicat din invațamant considera ca declarația premierului Ludovic Orban, potrivit careia profesorii care nu vor sa predea online nu mai au ce cauta in sistem, este hazardata: „Nu avem laptopuri, iar conexiunile la internet sunt slabe sau inexistente”.Declarația premierului Ludovic…

- Dupa ce majorarea pensiilor cu 40% s-a votat in Parlament, premierul Ludovic Orban a reacționat, spunand ca social-democrații sunt "criminali economici" și a dat ca exemplu Germania, unde creșterea pensiilor a fost intre "3,1% și 4,1%"."Inca o data, PSD a aratat ca este dușmanul Romaniei. Iresponsabilitatea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Resita, ca daca ar fi fost Sorin Grindeanu premier si ar fi dat o hotarare de guvern prin care fondul de rezerva aflat la dispozitia prim-ministrului sa fie impartit "in functie de cumparat primari", acesta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca in loc sa directioneze banii din fondul de rezerva al Guvernului catre adevaratele probleme, premierul Ludovic Orban i-a folosit pentru ‘a cumpara primari sau parlamentari’. „Niciun municipiu resedinta de judet condus de catre un primar facand…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca in loc sa directioneze banii din fondul de rezerva al Guvernului catre adevaratele probleme, premierul Ludovic Orban i-a folosit pentru 'a cumpara primari sau parlamentari'. "Niciun municipiu resedinta de judet condus de catre un primar…