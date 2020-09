VIDEO Orban: Fiecare universitate ia decizia cum începe şcoala Premierul Ludovic Orban a afirmat miercuri, la Pitesti, ca in cazul institutiilor de invatamant superior va functiona autonomia universitara cu privire la modalitatile de desfasurare a cursurilor.



"Fiecare universitate ia decizia cum incepe scoala, pe baze conditiilor specifice care exista in fiecare universitate. E vorba de sali, amfiteatre, de masura in care pot fi respectate regulile, ca regulile sunt valabile si pentru invatamantul superior - regulile de protectie, de distantare fizica, de dezinfectare. Pana la urma, fiecare universitate va lua decizia", a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

