VIDEO Orban, despre testarea în masă: În urma discuţiilor cu specialiştii, nu s-au degajat suficiente argumente Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca nu a fost luata o decizie in ceea ce priveste organizarea unei testari in masa in Romania, dar a mentionat totodata ca in urma discutiilor cu specialistii "nu s-au degajat suficiente argumente" pentru a declansa un astfel de proces. "Romania are o populatie mare. Inca nu am luat o decizie in acest sens (privind testarea in masa, n.r.). Ce pot sa va spun este ca deja am adoptat un act normativ in care am decis achizitionarea a 3 milioane de teste rapide, la rezerva pe care o constituim. Utilizarea acestor 3 milioane de teste rapide va fi decisa de specialistii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 600 de teste rapide COVID au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Buzau astazi. Acestea sunt utilizate la Unitatea de Primiri Urgențe, dar și de medicii de pe celelalte secții. In legatura cu aceste teste, purtatorul de cuvant Adriana Bunila al SJU Buzau transmite:„Va anunțam ca la U.P.U. a S.J.U.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca in urmatoarea perioada vor fi cumparate trei milioane de teste rapide pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus, care vor fi distribuite Unitatilor de Primiri Urgente. Nelu Tataru a precizat ca joi seara, printr-o Ordonanta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, in Parlament, ca o decizie de carantinare a Bucurestiului este una care se ia de catre specialisti in sanatate publica.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la miezul nopții: 9 reguli oficiale care se aplica, la nivel național, pentru urmatoarele…

- Romania a cumparat 40.000 de teste rapide pe baza de antigen, care vor ajunge saptamana viitoare la unitațile de primiri urgențe din spitale. Vor fi testați doar pacienții simptomatici, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgența Raed Arafat la Antena3, potrivit G4media.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Romania este departe de luarea unei decizii privind carantinarea totala din cauza cresterii cazurilor de COVID-19, iar in prezent sunt analizate efectele masurilor deja luate in combaterea pandemiei.

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa aloce 100 de milioane de euro in vederea cumpararii si distribuirii unor teste rapide (antigenice), in vederea opririi unei noi intensificari a covid-19, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, care catalogat situatia drept ”foarte…

- Tot mai multe localitați din Romania au trecut de pragul de trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar autoritațile ar putea restricționa, in curand, circulația pe timp de noapte. Premierul Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca o astfel de decizie se afla in evaluare, informeaza Agerpres."Avem…

- Nelu Tataru susține ca sunt in jur de șase firme in relație cu Comisia Europeana, care au vaccinul in studiu. Doua dintre ele sunt deja in faza a 3-a, faza finala a studiului, a adaugat ministrul Sanatații. "De trei luni de zile noi suntem angrenați la nivelul Comisiei Europene in obținerea…