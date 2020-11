VIDEO Orban, apel la români: Este fundamentală respectarea regulilor de protecţie sanitară Premierul Ludovic Orban a facut, luni, apel la romani sa respecte normele de protectie sanitara.



"Vreau sa-i rog pe romani sa inteleaga ca este fundamentala respectarea regulilor de protectie sanitara. Vedem ce se intampla in alte tari din Europa si din lume. Nu trebuie sa ajungem acolo. Depinde de fiecare dintre noi sa nu ajungem in situatia altor tari in care practic a explodat pandemia si in care guvernele tarilor respective sunt obligate sa ia masuri radicale. Tot ce am facut a fost pentru a incerca sa-i convingem pe romani sa respecte aceste reguli simple de protectie sanitara.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

