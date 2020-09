Stiri pe aceeasi tema

- Primul Ministru al Romaniei, Ludovic Orban, este prezent la semnarea … Post-ul GAEȘTI: Orban, la semnarea contractului pentru SF-ul și PT-ul drumului expres Gaești – Ploiești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cum a reimparțit Guvernul banii la rectificare. Deficitul bugetar este cu 50 mld. lei mai mare fata de momentul adoptarii bugetului, in decembrie 2019 Deficitul este in prezent cu 50 de miliarde de lei mai mare fata de momentul adoptarii bugetului de stat pentru anul curent, in decembrie 2019, a declarat,…

- Ludovic Orban a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2008 era realizat studiul de fezabilitate si erau aprobati indicatorii tehnico-economici, iar de atunci si pana acum doi ani nu s-a mai intamplat nimic cu drumul expres Craiova-Pitesti. “Drumul expres Craiova-Pitesti a fost gandit odata…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat caștigatorii pentru proiectarea și execuția loturilor 3 și 4 ale Centurii București, a anunțat, marți, compania, potrivit MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat de presa transmis de CNAIR, marți, pentru lotul 3, ofertantul…

- “In timp ce pesediștii latra precum cainele la luna, acuzand Guvernul liberal ca nu susține investițiile in infrastructura, noi demonstram zilnic ca suntem ancorați in realitate, in așteptarile romanilor, astfel incat suntem determinați sa punem Romania pe drumul cel bun! Din seria veștilor bune pentru…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat pentru Digi 24 ca are deplina incredere in Ludovic Orban și masurile luate de guvernul condus de acesta și a atacat in termeni duri CCR.„Este o chestiune extrem de grava si poate deveni simptomatica, nu asimptomatica(..).este vorba de CCR…

- Consiliul National al Elevilor a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis si premierului Ludovic Orban in care solicita promulgarea si implementarea L327/2020 care prevede asigurarea accesului la educatie online pentru toti elevii si profesorii. Demersul este asumat de federatiile…