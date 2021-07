Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitiile la locuinta unui colonel de politie din Rusia au scos la iveala opulenta in care locuia acesta. In vila somptuoasa, oamenii legii au descoperit o toaleta suflata cu aur, scrie The Moscow Times.

- Jucatorii naționalei Angliei ar putea primi pana la 9,5 milioane de lire sterline daca vor caștiga Euro 2020. Elevii lui Gareth Southgate ar fi discutat deja sa doneze banii catre Sistemului National de Sanatate din Marea Britanie. “Este un gest remarcabil al jucatorilor care au facut donatii imense…

- Primul soț al avocatei Elodia Ghinescu, care era agent de poliție, a murit, joi, in propria locuința. Ciprian Mustața, in varsta de 45 de ani, era atat agent-sef de poliție in Brasov, cat și directorul sportiv al echipei de fotbal Olimpic Cetate Rasnov. „Sincere condoleante familiei si Dumnezeu sa-l…

- Politistii si procurorii au descins, miercuri dimineata, la locuința unui director de banca, suspectat de delapidare. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de directorul agentiei Raiffeisen Bank, de pe Bulevardul Magheru, care ar fi luat din tezaurul unitații, zeci de mii de euro. Polițiști din…

- Banii care trebuiau folositi pentru modernizarea Spitalului Orsova au fost redirectionati de autoritatile locale pentru toalete publice si asfaltarea unui drum. Managerul spitalului este revoltat de decizia consilierilor. Asta dupa ce Primaria a redirecționat aproape 750.000 de lei pentru a instala…

- Afaceristul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce a sarit in aer cu tot cu mașina in parcarea unui supermarket din Arad, ar fi fost victima unui atentat. Martorii, care sunt audiați in acest moment spun ca ar fi vazut o persoana care ar fi umblat la mașina, potrivit unor surse citate de presa din…

- Un barbat a ajuns la Poliție miercuri seara, dupa ce a amenințat cu un pistol cu bile parinții copiilor care se aflau intr-un parc din Braila. Un echipaj de jandarmi a fost sesizat de mai multe persoane cu privire la faptul ca, in parcul de joaca pentru copii situat pe strada Industriei din municipiul…

- Regiunile arctice și nordul indepartat din Rusia ar putea deveni arabile in 20-30 de ani, pe masura ce schimbarile climatice accelereaza topirea permafrostului, anunța ministrul Mediului din Rusia, potrivit The Moscow Times. Aproximativ 60-65% din teritoriul Rusiei este acoperit cu permafrost, stratul…