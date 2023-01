[VIDEO] Operațiune contra-cronometru la Sebiș: sute de oi în mijlocul apelor. 38 au fost salvate Pompierii aradeni continua misiunea de salvare a turmei de 200 de oi care a ramas in mijlocul apelor, la Sebiș. Pana acum au reușit sa salveze doar 38 de oi, dar misiunea continua și pe timpul nopții. „Pompierii militari aradeni intervin in aceste momente pentru salvarea unui numar de aproximativ 200 de oi, ramase blocate […] The post [VIDEO] Operațiune contra-cronometru la Sebiș: sute de oi in mijlocul apelor. 38 au fost salvate first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post [VIDEO] Operațiune contra-cronometru la Sebiș: sute de oi in mijlocul apelor. 38 au fost salvate appeared… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

